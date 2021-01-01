Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У четвер, 31 грудня, стало відомо, що у штаті Вісконсин заарештований фармацевт одного з госпіталів, який навмисно вилучив з холодильника велику кількість доз вакцини проти коронавірусу минулого тижня. Фармацевтові висунули звинувачення у кількох тяжких злочинах: завданні шкоди власності, фальсифікації рецептурних ліків та безрозсудному створенні загрози безпеки. Його ім’я не розголошується, а мотиви невідомі. Він перебуває у в’язниці округу Озаукі.

Спершу повідомлялося, що ці дози вакцини були вилучені випадково. Згодом фармацевт зізнався, що вилучив флакони навмисно і робив це дві ночі поспіль — на Святвечір та Різдво. У лікарні сповістили, що встигли зробити орієнтовно 57 щеплень перш ніж з’ясувалося, що вакцини зберігалися при кімнатній температурі і були зіпсовані.

Джефф Бар, президент медичної групи Aurora Health Care, проінформував, що йдеться про вакцини виробника Moderna. Фармкомпанія проконсультувала лікарню і запевнила, що зіпсовані вакцини не зашкодять особам, які їх отримали, але молекули мРНК у вакцині швидко руйнуються при кімнатній температурі, тож вакцина стала менш ефективною або неефективною.

Бар запевнив, що особи, які отримали зіпсовану вакцину, вже проінформовано про те, що сталося. Ймовірно, що це були працівники сфери охорони здоров’я. Яким буде подальший план дій щодо них наразі невідомо.