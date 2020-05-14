Про це йдеться в спільній заяві Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Міністерства внутрішньої безпеки США, інформує агентство Reuters.

Згідно із заявою, хакери націлені на незаконне отримання “цінної інтелектуальної власності”, що стосується розробок вакцини від COVID-19, а також тестування та лікування захворювання.

“ФБР розслідує цілеспрямовані й компрометувальні атаки на організації США, що проводять дослідження по COVID-19, кіберсуб’єктами, пов’язаними з КНР. Вони намагаються знайти та незаконно отримати цінні дані, які є інтелектуальною власністю, і дані у сфері охорони здоров’я, що стосуються вакцин, лікування і тестування, за допомогою мереж і персоналу, пов’язаного з дослідженнями COVID-19. Потенційна крадіжка цієї інформації ставить під загрозу надання безпечного й ефективного лікування

“, – йдеться в заяві.

У зв’язку з цим у ФБР закликали організації, які проводять дослідження COVID-19, подбати про свою кібербезпеку, а також відстежувати внутрішні загрози (щоб запобігти крадіжці матеріалів, пов’язаних з коронавірусом).

“Сфери охорони здоров’я, фармацевтики й науково-дослідний сектор, які працюють над відповіддю на виклики COVID-19, повинні усвідомлювати, що вони є головними цілями цієї діяльності (з боку Китаю, – ред.) і вжити необхідних заходів для захисту своїх систем. Зусилля Китаю, спрямовані на ці сектори, становлять серйозну загрозу для реакції нашої країни на COVID-19”, – наголошується в заяві.

У ФБР закликали всі структури, що мають підозри на подібні атаки, відразу звертатися в місцеві офіси Бюро.

На заяву вже відреагували в посольстві КНР у Вашингтоні, назвавши її “брехливою”.

“ФБР випустило попередження, засноване на презумпції вини й без будь-яких доказів”, – йдеться в заяві посольства.

У дипломатичній місії вважають, що висунуті звинувачення “шкодять не припинюваному міжнародному співробітництву в боротьбі з пандемією”.

Як зазначає Reuters, дослідження і дані, пов’язані з вивченням COVID-19, останнім часом стали одним із ключових пріоритетів хакерів. Західна розвідувальна спільнота неодноразово повідомляла про атаки, скоєні стосовно медичних і фармацевтичних організацій.