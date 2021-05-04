В США заводи та фабрики намагаються знайти працівників, пропонують вищу заробітну плату, однак марно. Через нестачу кадрів підприємства можуть втратити майже трильйон доларів.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

В березні активність підприємств зросла до 37-річного максимуму. Через нарощування темпів виробництва в країні знадобилося набагато більше працівників. Наразі відкрито понад 500 тисяч вакансій. Терміново потрібні зварювальники та машиністи. Також масово потрібні працівники на роботу, де не потрібні якісь спеціальні знання.

Однак знайти працівників складно. Перш за все, через те, що люди не розуміють – яку роботу потрібно виконувати та як саме.

В Deloitte та The Manufacturing Institute прогнозують, що до 2030 року незайнятими будуть 2,1 млн робочих місць на підприємствах. Через це збитки складуть близько трильйона доларів.

“Викликає глибоке занепокоєння той факт, що в той час, коли робочі місця користуються таким високим попитом по всій країні, кількість вакантних робочих місць початкового рівня продовжує зростати”, – сказав Пол Велленер, віцеголова і керівник Deloitte.

Попри те, що рівень безробіття в США наразі вищий, ніж у 2018 році, знайти працівників тепер на 36% складніше.

Головним конкурентом всіх фабрик та заводів називають компанію Amazon.

За офіційними даними, рівень безробіття в США – 6,2%, але голова Федеральної резервної системи Джер Пауелл називає цифру в межах 10%.