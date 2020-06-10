У суді розглянуть позов Сивохи проти ветеранів ООС: «Нацкорпус» готується до протестів

Про це повідомляє пресслужба “Нацкорпуса”.
У зв’язку з цим, представники партії “Національний корпус” анонсували акції протестів під будівлею суду, щоб забезпечити “справедливий розгляд справи”.
“До Печерського районного суду в якості потерпілого викликаний Сивохо С. А., який, по суті, звинувачує захисників України, ветеранів російсько-української війни в скоєнні протидії російській диверсії в самому центрі Києва. На жаль, при владі Зеленського – це злочин. А ветеранів тепер звинувачують в тому, що не втримали в вертикальному положенні ватного сепаратиста Сивохо “, – сказано у відеозверненні.
“Нацкорпус” також звернувся до українських патріотів і націоналістів із закликом прийти до Печерського до суду 12 червня о 14:30, щоб підтримати ветеранів і висловити протест діям влади на Донбасі.
- Раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення та єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаки бойовиків.
- Також Сергій Сивохо закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.