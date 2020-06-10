У суді розглянуть позов Сивохи проти ветеранів ООС: «Нацкорпус» готується до протестів

Печерський районний суд Києва 12 червня буде розглядати позов колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохи, поданий проти ветеранів ООС, за участю яких сталася бійка під час презентації національної платформи примирення і єдності.

Про це повідомляє пресслужба “Нацкорпуса”.

У зв’язку з цим, представники партії “Національний корпус” анонсували акції протестів під будівлею суду, щоб забезпечити “справедливий розгляд справи”.

“До Печерського районного суду в якості потерпілого викликаний Сивохо С. А., який, по суті, звинувачує захисників України, ветеранів російсько-української війни в скоєнні протидії російській диверсії в самому центрі Києва. На жаль, при владі Зеленського – це злочин. А ветеранів тепер звинувачують в тому, що не втримали в вертикальному положенні ватного сепаратиста Сивохо “, – сказано у відеозверненні.

“Нацкорпус” також звернувся до українських патріотів і націоналістів із закликом прийти до Печерського до суду 12 червня о 14:30, щоб підтримати ветеранів і висловити протест діям влади на Донбасі.