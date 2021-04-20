Про це повідомили у пресслужбі делегації України в ТКГ.
У понеділок, 19 квітня, відбулася зустріч радників лідерів “нормандської четвірки”, під час якої було доручено безпекові підгрупі ТКГ опрацювати заходи задля вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
У вівторок сторони розглянули український проєкт Доповнень до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року і взяли його за основу.
“Завдяки фаховому сприянню Глави СММ ОБСЄ посла пана Х. Чевіка сторони пройшли перше читання в повному обсязі, попунктно. Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня”, — проінформували у делегації.
В делегації також висловили надію, що до наступного засідання голів делегацій документ буде представлений у повністю узгодженому варіанті.
Сьогоднішні події в делегації оцінили як “суттєве просування”. Водночас член делегації Сергій Гармаш, який не був присутній на засіданні підгрупи, вважає, що “конкретних результатів досягнуто не було”.
“Дивно було б на них очікувати, якщо навіть зовнішньополітичні радники “нормандської четвірки” не змогли домовитися щодо конкретних результатів. Але самий факт, що підгрупа зібралася, це треба розцінювати позитивно”, — сказав він у коментарі телеканалу “Україна 24”.
Гармаш зазначив, що приводом для засідання стала смерть людини на окупованій території, і Україна виступає за те, аби такі засідання проводилися кожного разу після летальних випадків серед військових та цивільного населення.
- Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.