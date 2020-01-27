Про це повідомляє агентство Anadolu.
Мама і дівчинка пробули під уламками будинку більше доби. Спочатку рятувальники знайшли дівчинку, а через чотири години її маму.
Агентство Anadolu опублікувало відео порятунку сім’ї.
[VIDEO] #Baby and #mother rescued 24 hours after #earthquake in #Elazig https://t.co/4F8Ew2FBWT pic.twitter.com/7DGihDFZKE
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 26, 2020
Землетрус магнітудою 6,8 стався 25 січня приблизно о 20:55 за місцевим часом в місті Сівріце призвів до обвалу будівель. Підземні поштовхи відчувалися також в сусідній Сирії, Лівані та Ірані. Тоді в провінції Елязиг загинуло 17 осіб, а в Малатьї – чотири.
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, что в результаті землетрусу 76 будівель повністю зруйновані, 642 – серйозно пошкоджені, а 425 – мають незначні і помірні пошкодження.
- Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті землетрусу в Сівріцькому регіоні Елязиг зросла до 31 людини.