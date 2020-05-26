В Ухані провели 6,5 мільйона тестів за 9 днів

У китайському місті Ухань було виконано 6,5 мільйона тестів на коронавірус за 9 днів.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

В Ухані за 9 днів було проведено понад 6,5 мільйона нових тестів на коронавірус. За даними державних ЗМІ Китаю, влада проводить масштабне тестування для запобігання другої хвилі COVID-19.

Тільки в п’ятницю провели 1,47 мільйона тестів, згідно з даними китайського телеканалу CCTV.

Кампанія по широкомасштабному тестуванню почалася після того, як було зареєстровано нових 6 випадків.

Влада Китаю повідомила, що з 15 по 23 травня були відібрані пробні зразки мазків у 9,5 мільйона жителів, що становить понад 80% від загальної чисельності населення міста з населенням 11 мільйонів.

Масове тестування виявило 198 безсимптомних випадків.

Кампанію з тестування місцева влада охрестили “10-денний битвою“.