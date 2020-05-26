В Ухані провели 6,5 мільйона тестів за 9 днів

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
В Ухані за 9 днів було проведено понад 6,5 мільйона нових тестів на коронавірус. За даними державних ЗМІ Китаю, влада проводить масштабне тестування для запобігання другої хвилі COVID-19.
Тільки в п’ятницю провели 1,47 мільйона тестів, згідно з даними китайського телеканалу CCTV.
Кампанія по широкомасштабному тестуванню почалася після того, як було зареєстровано нових 6 випадків.
Влада Китаю повідомила, що з 15 по 23 травня були відібрані пробні зразки мазків у 9,5 мільйона жителів, що становить понад 80% від загальної чисельності населення міста з населенням 11 мільйонів.
Масове тестування виявило 198 безсимптомних випадків.
Кампанію з тестування місцева влада охрестили “10-денний битвою“.
Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.
- ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростувало твердження адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що новий коронавірус був винайдений в лабораторії.