Про це повідомляє InfoRadio з посиланням на слова самого Сійярто.
Голова угорського МЗС заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві “непотрібною провокацією”. Він запросив українського посла у міністерство, а також звернувся до глави Закарпатської ОВА Віктора Микити, назвавши його “просто прекрасною людиною”.
“Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації”, – заявив голова МЗС Угорщини.
Також Сійярто додав, що не має значення, хто влаштував так звану “провокацію” зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини наразі – “стати на захист угорців Закарпаття”.
- Угорщина заявила, що не може підтримати запланований Європейським Союзом восьмий пакет санкцій проти Росії, якщо він міститиме енергетичні обмеження.
- Незалежний журналіст, політичний оглядач і коментатор із Праги Вільям Наттрасс вважає, що позиція Угорщини, яку сприймають як проросійську, була неминучою. Він вважає, що нинішні висловлювання стали результатом історичних і останніх політичних чинників. Багато з них були сформовані прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.