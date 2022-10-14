Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України на тлі рішення Мукачівської міської ради демонтувати з бастіону "Паланку" орла-турула, замінивши його на тризуб. У такий спосіб, за його словами, він намагається захистити права угорців Закарпатської області.

Про це повідомляє InfoRadio з посиланням на слова самого Сійярто.

Голова угорського МЗС заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві “непотрібною провокацією”. Він запросив українського посла у міністерство, а також звернувся до глави Закарпатської ОВА Віктора Микити, назвавши його “просто прекрасною людиною”.

“Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації”, – заявив голова МЗС Угорщини.

Також Сійярто додав, що не має значення, хто влаштував так звану “провокацію” зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини наразі – “стати на захист угорців Закарпаття”.