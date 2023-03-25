Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не може підтримувати рух України до НАТО та ЄС, допоки існує загроза закриття угорських шкіл на Закарпатті.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сійярто, поки Угорщина приймає у своїх школах українських дітей, 99 угорським школам в Україні загрожує закриття через Закон про освіту.

“З 2015 року в Україні прийнято чимало законів, які крок за кроком порушували та зменшували права меншин, пов’язані з використанням рідної мови”, – наголосив угорський міністр.

Він додав, що протягом останніх 8 років Угорщина отримує від української влади лише постійні обіцянки розв’язати цю проблему, однак насправді Україна нічого не робить.

“Я дав зрозуміти заступниці Генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандсу Керісу, що Угорщина не зможе підтримувати трансатлантичну та євроінтеграцію України, поки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці”, – наголосив глава угорського МЗС.