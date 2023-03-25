Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Сійярто, поки Угорщина приймає у своїх школах українських дітей, 99 угорським школам в Україні загрожує закриття через Закон про освіту.
“З 2015 року в Україні прийнято чимало законів, які крок за кроком порушували та зменшували права меншин, пов’язані з використанням рідної мови”, – наголосив угорський міністр.
Він додав, що протягом останніх 8 років Угорщина отримує від української влади лише постійні обіцянки розв’язати цю проблему, однак насправді Україна нічого не робить.
“Я дав зрозуміти заступниці Генерального секретаря ООН з прав людини Ілзе Брандсу Керісу, що Угорщина не зможе підтримувати трансатлантичну та євроінтеграцію України, поки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці”, – наголосив глава угорського МЗС.
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