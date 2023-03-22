21 березня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наступного місяця скличе зустріч високого рівня головного форуму військової організації зі співпраці з Україною, попри заперечення з боку Угорщини.

Про це повідомляє AP.

Комісія Україна-НАТО вже кілька років не збиралася на рівні міністрів. Остання зустріч на нижчому рівні відбулася у 2019 році в Києві, коли посли НАТО приєдналися до президента України Володимира Зеленського та деяких міністрів його кабінету приблизно за три роки до повномасштабного вторгнення Росії.

Угорщина та Україна мають певні суперечки через мовний закон, ухвалений в Україні у 2017 році, який, як наполягає уряд у Будапешті, забороняє представникам закарпатської етнічної меншини навчатися угорською мовою. Відтоді Угорщина регулярно блокує засідання Комісії Україна-НАТО.

Це усталена структура. У мене є мандат на його скликання, — зазначив Столтенберг. З огляду на питання, які порушила Угорщина, я не скликав засідання протягом деякого часу, але тепер я продовжуватиму скликати засідання Комісії НАТО-Україна”.

Столтенберг акцентував, що він з повагою ставиться до питань, порушених Угорщиною, і “завжди намагається досягти консенсусу”. Однак якщо країнам не вдасться дійти єдності, генсек НАТО має прерогативу скликання подібних зустрічей

Він наголосив, що зустріч відбудеться на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі 4-5 квітня, і додав: “Я не планував більше зустрічей, але, звичайно, це не буде одноразовий захід”. Він зазначив, що Зеленського запросили на саміт НАТО в Литві в липні.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що поки що невідомо, коли ця війна закінчиться, проте він заявив: коли вона закінчиться, необхідно переконатися, що історія не повториться.

У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.

Окрім цього, 21 лютого у Брюсселі відбулись перші переговори у форматі “Україна–ЄС–НАТО” на високому рівні. Сторони обговорили шляхи покращення координації та налагодження процедури закупівлі озброєння між Києвом та союзниками.