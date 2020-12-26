В Україна за добу – понад 7,7 тис. нових випадків коронавірусу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 888 осіб;
- летальних випадків – 121;
- одужало – 5 145 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 31 482 (зокрема методом ПЛР – 24 621, методом ІФА – 6 861).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 019 876 осіб;
- одужало – 651 917 осіб;
- летальних випадків – 17 702;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 453 446.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 106 486 випадків;
- Вінницька область – 21 858 випадків;
- Волинська область – 32 300 випадків;
- Дніпропетровська область – 56 356 випадків;
- Донецька область – 34 586 випадків;
- Житомирська область – 38 219 випадків;
- Закарпатська область – 27 754 випадки;
- Запорізька область – 51 250 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 725 випадків;
- Київська область – 56 942 випадки;
- Кіровоградська область – 8 205 випадків;
- Луганська область – 9 906 випадків;
- Львівська область – 59 551 випадок;
- Миколаївська область – 29 117 випадків;
- Одеська область – 68 447 випадків;
- Полтавська область – 34 341 випадок;
- Рівненська область – 40 195 випадків;
- Сумська область – 39 848 випадків;
- Тернопільська область – 33 328 випадків;
- Харківська область – 67 655 випадків;
- Херсонська область – 16 917 випадків;
- Хмельницька область – 38 333 випадки;
- Черкаська область – 37 321 випадок;
- Чернівецька область – 39 293 випадки;
- Чернігівська область – 28 943 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.