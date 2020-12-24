Кабінет Міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.

Про це свідчить Постанова Уряду №1301 від 23 грудня.

“Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, – сказано в документі.

Раніше у вищевказаному підпункті було сказано, що ресторани і кафе мають закритися о 01:00 1 січня.