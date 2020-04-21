Про це повідомили в прес-службі МОН.
“IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019/2020 навчального року, не проводитиметься через загальнонаціональний карантин”, — йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважили, що зміни в план проведення олімпіад були внесені ще на початку карантину — 12 березня було прийнято рішення, що олімпіади з 9 предметів відбудуться, але пізніше, ніж планувалося.
У свою чергу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (фінальний етап) скасовано не було. Він має відбутися в листопаді 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що на час карантину з ініціативи Президент України Володимира Зеленського був запущений проект “Всеукраїнська школа онлайн”. Виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.
- Міністерство освіти і науки запустило сайт, на якому буде розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах цього року, ЗНО та вступної кампанії.