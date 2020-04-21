Міністерство освіти і науки України в зв'язку з карантином скасувало проведення IV етапу учнівських олімпіад з усіх предметів.

Про це повідомили в прес-службі МОН.

“IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що мав відбутись протягом 2019/2020 навчального року, не проводитиметься через загальнонаціональний карантин”, — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що зміни в план проведення олімпіад були внесені ще на початку карантину — 12 березня було прийнято рішення, що олімпіади з 9 предметів відбудуться, але пізніше, ніж планувалося.

У свою чергу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (фінальний етап) скасовано не було. Він має відбутися в листопаді 2020 року.