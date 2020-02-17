Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Карпатах місцями 25 м/с.
Крім того, 17 лютого в результаті відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значітельнfz сніголавинна небезпека.
Фахівці закликають українців дотримуватися основні рекомендації при штормовому попередженні:
- всі вікна в будинку щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- не паркувати поруч з великими і високими деревами автотранспорт.
У понеділок, 17 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, температура повітря в західних регіонах підніметься до +15 °C.
- Через глобальне потепління українці частіше спостерігатимуть тропічні ночі влітку, а кожна друга зима буде сухою та теплою. Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла керівниця Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.