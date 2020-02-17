Сьогодні вдень 17 лютого в західних, північних і центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Карпатах місцями 25 м/с.

Крім того, 17 лютого в результаті відлиги в горах Івано-Франківської області очікується значітельнfz сніголавинна небезпека.

Фахівці закликають українців дотримуватися основні рекомендації при штормовому попередженні:

всі вікна в будинку щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

не паркувати поруч з великими і високими деревами автотранспорт.

У понеділок, 17 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, температура повітря в західних регіонах підніметься до +15 °C.