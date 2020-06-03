Covid-19 Україна

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20:54 3 червня в обіг вводяться монети номіналом 10 грн

В Україні з’явилася 10-гривнева монета

3 червня Національний банк України ввів в обіг монети номіналом 10 гривень.

Середа, 3 червня 2020, 10:55

Фото: Музей грошей НБУ / Facebook

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

“Відсьогодні обігові 10-гривневі монети є дійсним платіжним засобом на території України. Ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках. Вони поступово замінять у обігу банкноти номіналом 10 гривень”, – повідомили в НБУ.

Нова монета виготовлена ​​з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 грама, що більше, ніж у монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.

На одній стороні монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на іншій – номінал (10 гривень) в обрамленні старовинного орнаменту.

На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет. Вони уже розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький). Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам.

Українцям непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу. Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами.

Згодом в Україні залишаться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

  • Раніше Національний банк у продовження серії “Княжа Україна” ввів в обіг срібну пам’ятну монету “1075 років з часу правління княгині Ольги”.
  • 20 грудня Нацбанк ввів в обіг монету номіналом 5 гривень.
Теги: Гроши, НБУ

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