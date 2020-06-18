В Україні з’явилося ще одне професійне свято

Відповідний указ №234/2020 опубліковано на сайті глави держави.
“Ураховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави, постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначати щорічно 19 червня”, – йдеться в документі.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
3 червня Кабінет Міністрів на засіданні схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні свята — Дня фермера.
На неофіційному рівні фермери відзначали своє професійне свято також 19 червня. Це пов’язано з тим, що цього дня у 2003 році було прийнято закон “Про фермерське господарство”.
- Народні депутати України на засіданні 19 травня попередньо схвалили перейменування Дня захисника України на День захисників України.