В Україні з’явилося ще одне професійне свято

Президент Володимир Зеленський заснував в Україні День фермера, який щорічно відзначатимуть 19 червня.

Відповідний указ №234/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Ураховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави, постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначати щорічно 19 червня”, – йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

3 червня Кабінет Міністрів на засіданні схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні свята — Дня фермера.

На неофіційному рівні фермери відзначали своє професійне свято також 19 червня. Це пов’язано з тим, що цього дня у 2003 році було прийнято закон “Про фермерське господарство”.