Covid-19 Україна

оновлено 18.06.2020 о 14:01

Всього:

34063(+829)

Хворіють:

17650(+829)

Вилікувались:

15447(+504)

Померло:

966(+23)

15:34 Рада дозволила передати ВАКС будівлю держпідприємства «Антонов» в Києві
15:13 TikTok виходить на ринок освіти
14:52 На Закарпатті дитину назвали Зеленський
14:38 Луценко нагадав, що при Януковичі його судив суддя, який тепер судить Порошенка
Ексклюзив
14:38 Як «Слуги народу» обговорювали призначення Шкарлета міністром освіти
14:36 Трамп просив лідера Китаю допомогти йому перемогти на виборах президента
14:24 В Україні з’явилося ще одне професійне свято
14:19 Трамп підтримував будівництво концтаборів для мусульман в Китаї
Ексклюзив
14:17 Під Печерським судом збираються прихильники Порошенка та силовики
14:01 Безпечніше перебувати на пляжі, ніж в закритому приміщенні, – експерт
Ексклюзив
13:55 Шарій обговорював з нардепом від ОПЗЖ, як посадити в СІЗО учасників учорашніх бійок
13:55 Ейфелева вежа відкриється вперше за три місяці: працювати буде з обмеженнями
13:55 Трамп не хотів давати військову допомогу Україні
13:41 Хворих на COVID-19 влітку може бути більше, ніж навесні, – лікар
13:24 Трамп не знав, чи входить Фінляндія до складу Росії
12:47 Ольга Белькова склала мандат народного депутата
12:21 Парламент схвалив звіт про виконання держбюджету-2019
12:01 Для будівництва доріг в «Укравтодор» працевлаштували майже 8 тисяч українців
11:49 Цинічна брехня: адвокат Порошенка прокоментував заяву Венедіктової про перенесення суду
11:34 Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом
Ексклюзив
11:24 Під стінами Ради знову мітингують за відставку Авакова: фото
11:16 У США можуть стратити поліцейського, який застрелив темношкірого в Атланті
10:54 У Києві COVID-19 виявили ще у 58 людей
10:47 Серу Полу Маккартні – 78 років: життя знаменитого «бітла» у фото
10:13 80 ветеранів, які будуть поруч з Путіним на параді Перемоги, відправили на карантин

В Україні з’явилося ще одне професійне свято

Президент Володимир Зеленський заснував в Україні День фермера, який щорічно відзначатимуть 19 червня.

Четвер, 18 червня 2020, 14:24

Відповідний указ №234/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Ураховуючи значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави, постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначати щорічно 19 червня”, – йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

3 червня Кабінет Міністрів на засіданні схвалив проєкт указу президента про встановлення в Україні свята — Дня фермера.

На неофіційному рівні фермери відзначали своє професійне свято також 19 червня. Це пов’язано з тим, що цього дня у 2003 році було прийнято закон  “Про фермерське господарство”.

Теги: Володимир Зеленський, свята, указы, фермеры

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись