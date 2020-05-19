Про це повідомили в прес-службі відомства.
У вівторок, 19 травня, в прокуратурі оголосили про створення реєстру фізичних та юридичних осіб, які постраждали від злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях або пов’язаних з збройною агресією Російської Федерації проти України.
Всіх, хто постраждав від обстрілів, або чиє майно було пошкоджено/знищено, попросили звертатися до правоохоронців для внесення інформації до реєстру.
“Це дозволить громадянам отримати відповідний процесуальний статус — статус потерпілого, встановити розмір заподіяної шкоди і звернутися до суду для їх подальшого відшкодування”, — пояснили в прокуратурі.
У відомстві запевнили, що отримані дані розголошуватися не будуть. Веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.
- У лютому Вадим Пристайко, який займав пост глави МЗС, в ООН нагадав про необхідність виділення 158 млн доларів для надання гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі.
- У березні ООН зафіксувала найбільші за півроку втрати мирного населення на Донбасі.