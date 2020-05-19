Прокуратура Луганської області створила реєстр осіб, які постраждали від агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У вівторок, 19 травня, в прокуратурі оголосили про створення реєстру фізичних та юридичних осіб, які постраждали від злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях або пов’язаних з збройною агресією Російської Федерації проти України.

Всіх, хто постраждав від обстрілів, або чиє майно було пошкоджено/знищено, попросили звертатися до правоохоронців для внесення інформації до реєстру.

“Це дозволить громадянам отримати відповідний процесуальний статус — статус потерпілого, встановити розмір заподіяної шкоди і звернутися до суду для їх подальшого відшкодування”, — пояснили в прокуратурі.

У відомстві запевнили, що отримані дані розголошуватися не будуть. Веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.