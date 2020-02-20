Голова МЗС України Вадим Пристайко в ООН нагадав про необхідність виділення $158 млн для надання гуманітарної допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі.

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 20 лютого, проходить пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН по ситуації на окупованих територіях України.

Під час свого виступу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.

Також Пристайко нагадав членам Генасамблеї про те, яких збитків завдає конфлікт на Донбасі.

“Я хочу повідомити про те, які страждання народу України в результаті цього. Близько 44 квадратних кілометрів (7%) [території України] знаходиться під іноземною окупацією. Близько 14 тисяч людей вбито, близько 27 тисяч отримали поранення. Близько 2 млн жителів Криму та Донбасу змушені були рятуватися втечею зі своїх будинків, вони стали внутрішньо переміщеними особами або біженцями. Похмура гуманітарна ситуація в районі Донецької і Луганської областей, зачеплених конфліктом, погіршується. Близько 0,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги в 2020 році, більш 0,5 млн людей живуть в районі, безпосередньо охоплених збройним конфліктом. Ще 2 млн живуть в умовах мінної небезпеки не вибухнули залишків війни. Цей районі став один з ділянок, найбільш заражених мінами на планеті”, — сказав він.

Міністр закликав світову спільноту здійснити свій внесок у надання гуманітарної допомоги людям, що постраждали через конфлікт.

“На початку 2020 року ООН розробило план гуманітарного реагування України на поточний рік, де передбачено необхідність в 158 мільйонів доларів для надання допомоги народу України. Закликаю міжнародну спільноту внести вклад в ці починання”, — заявив міністр.