В Україні в разі невиконання профілактичних заходів з протидії коронавірусу COVID-19 заразитися ним можуть мільйони людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Так, відповідаючи на запитання, чи є підрахунки, скільки українців перехворіють на COVID-19, він заявив, що існують різні сценарії: як оптимістичні, так і песимістичні. Але запобігти найгіршому сценарію допоможе дотримання профілактичних заходів.

“Є різні розрахунки: математичне моделювання, епідеміологічні прогнози. Є оптимістичні та песимістичні розрахунки. Тому Україна, з огляду на всі розрахунки різних інституцій, готується і впроваджує певні превентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість. Ми можемо говорити і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Але це все буде залежати від того, як ми виконуватимемо профілактичні заходи“, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що якщо виконувати всі приписи, то “кількість хворих буде набагато меншою, ніж у розрахунках”.

Як приклад Ляшко навів Китай, де спочатку прогнозували, що захворіють “кілька десятків мільйонів” людей, але жорсткі карантинні заходи “дозволили зупинитися на цифрах 80 тисяч”.

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(На відео – з 10:00)