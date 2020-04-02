Серед госпіталізованих в Україні пацієнтів з коронавірусом COVID-19 є 20 дітей і 26 медичних працівників.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Сьогодні з 804 випадків коронавірусної хвороби госпіталізовані в установи охорони здоров’я 398 людей. Всі інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми маємо 20 дітей і 26 медпрацівників”, – розповів Ляшко.

Він додав, що з усіх госпіталізованих пацієнтів лише один знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів.

“Якщо подивитися на світову статистику, то в світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що світова статистика летальних випадків від коронавірусу наразі становить близько 5 % (4884 випадки на добу).

“В Україні ми маємо 2,5 %. Для порівняння, в Італії – 11 %, а в Іспанії – 9 %”, – заявив Ляшко.

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(На відео – з 1:50)