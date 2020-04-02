Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Сьогодні з 804 випадків коронавірусної хвороби госпіталізовані в установи охорони здоров’я 398 людей. Всі інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми маємо 20 дітей і 26 медпрацівників”, – розповів Ляшко.
Він додав, що з усіх госпіталізованих пацієнтів лише один знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів.
“Якщо подивитися на світову статистику, то в світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що світова статистика летальних випадків від коронавірусу наразі становить близько 5 % (4884 випадки на добу).
“В Україні ми маємо 2,5 %. Для порівняння, в Італії – 11 %, а в Іспанії – 9 %”, – заявив Ляшко.
(На відео – з 1:50)
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
- За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я протягом найближчих декількох днів кількість хворих на COVID-19 перевищить 1 млн.