Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Так, він підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня через ситуацію з поширенням коронавірусу.

При цьому деякі обмеження планується пом’якшити: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.

“Міністерство охорони здоров’я буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів. Що це за пом’якшення, які ми будемо пропонувати? Наприклад, прогулянки в парках. Але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені за кількістю осіб, щодо засобів індивідуального захисту. Дуже чіткі критерії будуть визначені цією постановою. Також ми будемо пропонувати, наприклад, відкрити для відвідування наші музеї, бібліотеки, але з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінгу на вході”, – наголосив Степанов.

Він додав, що в МОЗ передбачають “ще низку пом’якшень” карантину, але не уточнив, яких саме.

“Але наголошую, що всі вони будуть дуже чітко регламентовані, як саме можна відвідувати ту чи іншу установу”, – заявив Степанов.

(На відео – з 10:15)