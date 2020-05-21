Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 15 осіб (кількість летальних випадків зросла з 564 до 579).
Водночас одужали 272 людини.
“Станом на 9:00 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 788 випадків;
• Волинська область – 698 випадків;
• Дніпропетровська область – 856 випадків;
• Донецька область – 138 випадків;
• Житомирська область – 589 випадків;
• Закарпатська область – 964 випадки;
• Запорізька область – 398 випадків;
• Івано-Франківська область – 1257 випадків;
• Кіровоградська область – 455 випадків;
• місто Київ – 2475 випадків;
• Київська область – 1316 випадків;
• Львівська область – 1175 випадків;
• Луганська область – 43 випадки;
• Миколаївська область – 274 випадки;
• Одеська область – 806 випадків;
• Полтавська область – 266 випадків;
• Рівненська область – 1287 випадків;
• Сумська область – 165 випадків;
• Тернопільська область – 1098 випадків;
• Харківська область – 851 випадок;
• Херсонська область – 173 випадки;
• Хмельницька область – 294 випадки;
• Чернівецька область – 2842 випадки;
• Черкаська область – 381 випадок;
• Чернігівська область – 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 травня в Центр надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49 тис. 352 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.