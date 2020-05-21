В Україні станом на ранок 21 травня зафіксовано 19 тисяч 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 476 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 15 осіб (кількість летальних випадків зросла з 564 до 579).

Водночас одужали 272 людини.

“Станом на 9:00 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 788 випадків;

• Волинська область – 698 випадків;

• Дніпропетровська область – 856 випадків;

• Донецька область – 138 випадків;

• Житомирська область – 589 випадків;

• Закарпатська область – 964 випадки;

• Запорізька область – 398 випадків;

• Івано-Франківська область – 1257 випадків;

• Кіровоградська область – 455 випадків;

• місто Київ – 2475 випадків;

• Київська область – 1316 випадків;

• Львівська область – 1175 випадків;

• Луганська область – 43 випадки;

• Миколаївська область – 274 випадки;

• Одеська область – 806 випадків;

• Полтавська область – 266 випадків;

• Рівненська область – 1287 випадків;

• Сумська область – 165 випадків;

• Тернопільська область – 1098 випадків;

• Харківська область – 851 випадок;

• Херсонська область – 173 випадки;

• Хмельницька область – 294 випадки;

• Чернівецька область – 2842 випадки;

• Черкаська область – 381 випадок;

• Чернігівська область – 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 травня в Центр надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49 тис. 352 повідомлення про підозру на COVID-19.