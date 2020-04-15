Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За останню добу у нас 392 хворих на COVID-19 у країні. З них 29 дітей і 90 медичних працівників“, – розповів він.
За словами міністра, за добу було госпіталізовано 120 осіб, з яких 7 дітей і 10 медпрацівників.
“В цілому захворіли 3764 людини, в тому числі 260 дітей та 684 медпрацівника. Одужали всього 143 людини, 108 – померли”, – додав Степанов.
Він уточнив, що приріст активних підтверджених випадків COVID-19 за добу склав 11,2 %.
“З огляду на антирекорд за кількістю захворювань, ми настійно закликаємо відсвяткувати Великдень вдома”, – наголосив Степанов.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.