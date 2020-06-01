Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 340 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1005 випадків;
  • Волинська область — 932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 742 випадки;
  • Закарпатська область — 1206 випадків;
  • Запорізька область — 447 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1420 випадків;
  • Кіровоградська область — 514 випадків;
  • м. Київ — 3043 випадки;
  • Київська область — 1600 випадків;
  • Львівська область — 1700 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1770 випадків;
  • Сумська область — 170 випадків;
  • Тернопільська область — 1176 випадків;
  • Харківська область — 1083 випадки;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 454 випадки;
  • Чернівецька область — 3377 випадків;
  • Черкаська область — 406 випадків;
  • Чернігівська область — 177 випадків.