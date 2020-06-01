Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За добу зафіксовано 340 нових випадків.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1005 випадків;
- Волинська область — 932 випадки;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 742 випадки;
- Закарпатська область — 1206 випадків;
- Запорізька область — 447 випадків;
- Івано-Франківська область — 1420 випадків;
- Кіровоградська область — 514 випадків;
- м. Київ — 3043 випадки;
- Київська область — 1600 випадків;
- Львівська область — 1700 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1770 випадків;
- Сумська область — 170 випадків;
- Тернопільська область — 1176 випадків;
- Харківська область — 1083 випадки;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 454 випадки;
- Чернівецька область — 3377 випадків;
- Черкаська область — 406 випадків;
- Чернігівська область — 177 випадків.
- 31 травня у Збройних силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.
- Станом на 09:00 31 травня в Україні було зафіксовано 23 672 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 708 летальних, 9 538 пацієнтів одужали..