В Україні за попередню добу провели рекордну кількість лабораторних досліджень зразків на наявність коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено рекордну кількість досліджень методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції, – ред.) – 7315. Наша мета – робити якомога більше тестувань, щоб контролювати і подолати коронавірусну хворобу”, – зазначив він.

У підсумку за добу підтвердили 540 нових випадків захворювання, серед яких 45 дітей і 87 медиків.

Степанов також поінформував, що на наступному засіданні Кабінету Міністрів буде розглядатися питання підвищення зарплат працівникам лабораторій.

“На наступному засіданні Уряду буде прийнято постанову про виділення коштів, які підуть на підвищення зарплат вірусологів, лаборантів, всім лікарям і медичним працівникам, які не увійшли до пакету COVID-19, працюючи в стаціонарах та інших установах екстреної медичної допомоги”, – заявив очільник МОЗ.

(На відео – з 2:45)

Раніше Степанов заявляв, що в Україні найближчим часом планується збільшити кількість ПЛР-тестувань до 8-10 тисяч на добу. Крім того, МОЗ розглядає можливість масового ІФА-тестування (на наявність антитіл в крові людини, яка перехворіла на COVID-19).