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Президент Володимир Зеленський у своєму привітанні висловив подяку Національній поліції за безпеку і порятунок громадян, а також проявлений у боях героїзм.

“День Національної поліції України. Дякую за безпеку для наших людей! Дякую за порятунок українців! Дякую за героїзм у боях! Вітаю всіх наших поліціянтів і бажаю передусім вдячності – вдячності всього нашого народу нашій поліції. Що ефективнішими будуть кожен і кожна, хто служить у поліції, то більшою буде вдячність наших людей”, – зазначив очільник держави.

Водночас український лідер подякував усім поліціянтам, які “допомагають нашим людям і рятують життя після ударів російських терористів”.

“Вдячний усім, хто бере участь у стабілізаційних заходах на деокупованій території та робить усе, щоб наші люди могли якнайшвидше відчути безпеку. Вдячний усім вибухотехнікам нашої поліції за кожне знешкоджене ними російське зло – за кожне розмінування. І звичайно, я вдячний усім слідчим Національної поліції України – кожному і кожній, хто розслідує кримінальні правопорушення, зокрема й воєнні злочини. Обовʼязково російські злочинці відповідатимуть за все, що вони скоїли проти України та нашого народу”, – наголосив Зеленський.

Висловив свої вітання усім причетним до цього свята й Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Своєю чергою Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що Національній поліції України вже 8 років.

“Сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналізм, а й людяність, яку поліція проявляє у важкі моменти. Ви стоїте на захисті наших громадян, ризикуючи своїм життям. Ви допомагаєте тим, хто потребує допомоги. Ви будуєте довіру між поліцією та населенням. Ви є героями нашого часу”, – зазначив він.

При цьому міністр підкреслив, що правоохоронці не святкують сьогодні.

“Не на часі парадна форма. Сьогодні ви в тому ж, в чому щодня ходите на службу, в чому вас бачать люди. У тій формі, яка вселяє впевненість та підтримку. “Ви люто б’єтесь, захищаючи країну. І після перемоги на вас чекатиме ще багато роботи – ми разом будуватимемо систему глобальної безпеки України”, – наголосив очільник МВС.