Про це повідомляє пресслужба NCA у Twitter, джерела #Букв.
“NCA провело масштабну операцію з арешту багатого російського бізнесмена за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ та змові з метою давання неправдивих свідчень”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Фрідман був затриманий у четвер 1 грудня у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні. Водночас затримали ще двох осіб.
The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 3, 2022
35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою. Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.
За даними NCA, в операції залучили понад 50 офіцерів та вилучили низку цифрових пристроїв, а також значну кількість готівки.
Однак, всіх трьох осіб допитали NCA та звільнили під заставу. Операція стала останньою серед спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх пособників.
NCA не називає імені мільярдера, проте джерела #Букв заявили, що йдеться про Михайла Фрідмана.
The 58 year old man was arrested on Thursday (1 December) at his multi-million-pound residence in London by officers from the NCA’s Combatting Kleptocracy Cell. pic.twitter.com/rm0PUxCo7W
— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 3, 2022
- Нещодавно Велика Британія оголосила про нові персональні санкції щодо окремих громадян РФ. До списку потрапив і російський олігарх Володимир Потанін – друга за багатством людина у РФ.
- Російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку. Ця пропозиція, за словами осіб, знайомих із питанням, спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції проти нього.
- Російський мільярдер Герман Хан, партнер Михайла Фрідмана та співвласник інвестиційної групи LetterOne Holdings, повернувся до РФ з Великої Британії, де прожив майже 10 років. Частково наслідки санкцій свідчать про перемогу президента РФ, який роками намагався переманити назад заможних громадян.
- Перебуваючи під американськими та європейськими санкціями, російські мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги скористалися лазівкою у законодавстві Великої Британії, створивши в країні компанію, яку не зобов’язували звітувати про власників. Так мільярдери отримали можливість виводити кошти з РФ.