Про це повідомляє пресслужба NCA у Twitter, джерела #Букв.

Зазначається, що Фрідман був затриманий у четвер 1 грудня у своїй багатомільйонній резиденції в Лондоні. Водночас затримали ще двох осіб.

The NCA has conducted a major operation to arrest a wealthy Russian businessman on suspicion of offences including money laundering, conspiracy to defraud the Home Office and conspiracy to commit perjury.

35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою. Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

За даними NCA, в операції залучили понад 50 офіцерів та вилучили низку цифрових пристроїв, а також значну кількість готівки.

Однак, всіх трьох осіб допитали NCA та звільнили під заставу. Операція стала останньою серед спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх пособників.

NCA не називає імені мільярдера, проте джерела #Букв заявили, що йдеться про Михайла Фрідмана.

The 58 year old man was arrested on Thursday (1 December) at his multi-million-pound residence in London by officers from the NCA’s Combatting Kleptocracy Cell. pic.twitter.com/rm0PUxCo7W

