Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 885 осіб;
  • летальних випадків – 158;
  • одужало – 8 185 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 237 169 осіб;
  • одужало – 1 063 591 особа;
  • летальних випадків – 22 707;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), Києві (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 287 випадків;
  • Донецька область – 146 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 272 випадки;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 39 випадків;
  • Львівська область – 406 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 157 випадків;
  • Полтавська область – 173 випадки;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 190 випадків;
  • Херсонська область – 47 випадків;
  • Хмельницька область – 231 випадок;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 270 випадків;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин.
  • Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення на час карантину підвищити заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів.