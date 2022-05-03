Президент України Володимир Зеленський вперше з початку російського вторгнення звернувся до депутатів Верховної Ради. Він закликав політиків зберігати мудрий раціоналізм та не гаяти часу на другорядні закони.

Відповідний запис промови з’явився на сайті Офісу Президента України.

Зеленський розпочав звернення з того, що за десять тижнів активної фази війни він звертався до багатьох парламентів різних держав світу, але не до Верховної Ради. Це не прояв зневаги, а навпаки довіра до українських політиків, які знають, що відбувається в нашій державі та знають, що треба робити, наголосив президент.

“Ви народні депутати самої великої держави у світі сучасності. Ви народні депутати України. Ключові слова: народ і Україна! Порядок денний ВР – очевидний. Ключове слово: порядок. Немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм”, — підкреслив Володимир Зеленський.

За його словами, депутати є частиною великого українського війська. Проте їхнім фронтом є законодавче поле, де вони мають постійно працювати до перемоги для нашого народу та держави.

На думку Зеленського, на сьогодні Україна є однією партією, фракцією та єдиною монобільшістю. Він наголосив, що все, що не допомагає чи шкодить країні, має залишитись у минулому, натомість важливо, аби усі разом продовжили будувати єдину, сильну та незалежну державу.

“Так само як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем”, — заявив президент.

Володимир Зеленський закликав парламентарів не гаяти часу на другорядні проєкти рішень. Закони та законопроєкти мають стати “вчасними, як ленд-ліз, влучними як наша “Стугна” і “Байрактар”. Також вони мають нести користь, як “Нептун”, і славу приносити, як наше військо”.