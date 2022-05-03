Відповідний запис промови з’явився на сайті Офісу Президента України.
Зеленський розпочав звернення з того, що за десять тижнів активної фази війни він звертався до багатьох парламентів різних держав світу, але не до Верховної Ради. Це не прояв зневаги, а навпаки довіра до українських політиків, які знають, що відбувається в нашій державі та знають, що треба робити, наголосив президент.
“Ви народні депутати самої великої держави у світі сучасності. Ви народні депутати України. Ключові слова: народ і Україна! Порядок денний ВР – очевидний. Ключове слово: порядок. Немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм”, — підкреслив Володимир Зеленський.
За його словами, депутати є частиною великого українського війська. Проте їхнім фронтом є законодавче поле, де вони мають постійно працювати до перемоги для нашого народу та держави.
На думку Зеленського, на сьогодні Україна є однією партією, фракцією та єдиною монобільшістю. Він наголосив, що все, що не допомагає чи шкодить країні, має залишитись у минулому, натомість важливо, аби усі разом продовжили будувати єдину, сильну та незалежну державу.
“Так само як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем”, — заявив президент.
Володимир Зеленський закликав парламентарів не гаяти часу на другорядні проєкти рішень. Закони та законопроєкти мають стати “вчасними, як ленд-ліз, влучними як наша “Стугна” і “Байрактар”. Також вони мають нести користь, як “Нептун”, і славу приносити, як наше військо”.
- Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. “За” проголосували 344 народних депутати.
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- Президент Росії Володимир Путін підписав указ про економічні санкції у відповідь на “недружні дії деяких іноземних держав і міжнародних організацій”.