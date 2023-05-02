Про це повідомляє CNN з посиланням на українського посадовця.
За словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський ” не погоджувався на такі дискусії від імені України”.
“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.
Як відомо, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.
“Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це” , — сказав він після триденної поїздки до Угорщини.
Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.
Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.
- 29 квітня Папа Римський Франциск зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.