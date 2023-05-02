Папа Римський Франциск нещодавно заявив про "секретну миротворчу місію" Ватикану щодо припинення російсько-української війни. Водночас за даними ЗМІ, в Україні нічого не знають про "миротворчі місії" Ватикану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українського посадовця.

За словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський ” не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.

Як відомо, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні.

“Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це” , — сказав він після триденної поїздки до Угорщини.

Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.

Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.