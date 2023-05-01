Про це інформує Reuters.
Під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини, понтифік розповів журналістам, що нині “триває місія, але її ще не оприлюднено”.
Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.
Папа Римський зауважив, що також обговорив ситуацію в Україні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом (єпископом) Іларіоном, представником російської церкви у Будапешті, заявивши, що “усіх цікавить дорога до миру”.
Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.
Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.
86-річний Папа Римський Франциск раніше заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву з мирною місією.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані зустрівся з понтифіком і заявив, що обговорив “формулу миру”, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.
Зауважимо, 29 квітня Папа Римський Франциск провів “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом Російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.
- 29 квітня Папа Римський Франциск зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.
- Папа Римський Франциск у своєму зверненні до вірян закликав світ не забувати про українців, які продовжують страждати від російсько-української війни.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані подарував йому фотоальбом про злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.