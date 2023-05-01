30 квітня Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

Про це інформує Reuters.

Під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини, понтифік розповів журналістам, що нині “триває місія, але її ще не оприлюднено”.

Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.

Папа Римський зауважив, що також обговорив ситуацію в Україні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом (єпископом) Іларіоном, представником російської церкви у Будапешті, заявивши, що “усіх цікавить дорога до миру”.

Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.

Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.

86-річний Папа Римський Франциск раніше заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву з мирною місією.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані зустрівся з понтифіком і заявив, що обговорив “формулу миру”, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Зауважимо, 29 квітня Папа Римський Франциск провів “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом Російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.