Про це інформує Reuters.

Під час польоту додому після триденного візиту до Угорщини, понтифік розповів журналістам, що нині “триває місія, але її ще не оприлюднено”.

Коли її буде оприлюднено, я розповім про це. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів. Ви ніколи не можете досягти миру через блокування… Це нелегко”, – додав він.

Папа Римський зауважив, що також обговорив ситуацію в Україні з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом (єпископом) Іларіоном, представником російської церкви у Будапешті, заявивши, що “усіх цікавить дорога до миру”.

Варто зазначити, що 30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.

Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.

86-річний Папа Римський Франциск раніше заявляв, що хоче відвідати Київ, а також Москву з мирною місією.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані зустрівся з понтифіком і заявив, що обговорив “формулу миру”, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Зауважимо, 29 квітня Папа Римський Франциск провів  “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом Російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.