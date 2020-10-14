Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у середу, 14 жовтня.
Українці можуть безкоштовно зробити комп’ютерну томографію чи рентген, показавши направлення від сімейного лікаря.
Степанов зазначив, що у випадку вимагання грошей за ці процедури варто звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я за номером 1677 та залишити скаргу. Це також можна зробити на сайті МОЗ у розділі “Громадянам”.
- Станом на ранок середи, 14 жовтня, в Україні підтверджено 5590 нових випадків коронавірусу COVID-19. За весь час в Україні було зафіксовано 276 177 випадків коронавірусу. За добу зафіксовано 107 летальних випадків. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5229 осіб. При цьому одужали за добу 2137 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 118 699 пацієнтів.
- У Києві за минулу добу підтвердили 422 нові випадки коронавірусу COVID-19 та рекордну з початку спалаху добову кількість смертей. Станом на 14 жовтня в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.