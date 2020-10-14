Пацієнти з симптомами коронавірусу зможуть безкоштовно зробити комп'ютерну томографію і рентген. Ці процедури увійшли до так званого "ковідного пакету".

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у середу, 14 жовтня.

Українці можуть безкоштовно зробити комп’ютерну томографію чи рентген, показавши направлення від сімейного лікаря.

Степанов зазначив, що у випадку вимагання грошей за ці процедури варто звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я за номером 1677 та залишити скаргу. Це також можна зробити на сайті МОЗ у розділі “Громадянам”.