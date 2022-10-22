Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Цього тижня Касаційний адмінсуд у кладі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу “Соціалістичної партії України”. Рішення суду означає остаточну заборону політсили в Україні.

Рішення про заборону “Соціалістичної партії України” було ухвалено на підставі указу президента та рішення РНБО. Приводом для заборони політсили стали докази деструктивної діяльності партії, які зібрала СБУ.

Мовиться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і “звичайних” членів цього партійного об’єднання.

Відтепер в Українській державі повністю заборонено діяльність 12 проросійських політичних сил. Серед них:

“Соціалістична партія України”

“Опозиційний блок”

“Соціалісти”

“Справедливості та розвитку”

“Наші”

“Держава”

“Блок Володимира Сальдо”

“Ліва опозиція”

“Партія Шарія”

“Союз лівих сил”

“Опозиційна платформа – За життя”

“Прогресивна соціалістична партія України”

У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України;

організації та проведенні на цих територіях фейкових “референдумів”.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:

розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;

у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, зокрема на території Росії.