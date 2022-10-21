Про це повідомляє пресслужба СБУ.

​​Відтак слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання у РФ іранських дронів “Shahed-136” і “Mohajer-6”, а також балістичних ракет малої дальності “Fateh-110” та “Zolfaghar”.

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають Російській Федерації у широкомасштабній війні проти України.

У відомстві зазначили, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

Своєю чергою, тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк заявив, що той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ.

“Не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Попри спроби РФ замаскувати “Шахеди” під “Герані”, ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх”, – наголосив Василь Малюк.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив про те, що Велика Британія запроваджує нові санкції проти Ірану за постачання РФ безпілотників-камікадзе, які використовувалися для бомбардування України.

У заяві Клеверлі звинуватив Іран у “розпалюванні війни”, наживанні на “огидних нападах РФ на українських громадян і посиленні страждань людям і руйнуванні критичної інфраструктури”. Нові санкції відповідають заходам, погодженим ЄС 20 жовтня, проти трьох осіб і одного підприємства, відповідальних за постачання дронів Москві.