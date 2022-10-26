В Україні підписано закон, який ставить на конвеєр націоналізацію системно важливих банків. Його підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомили на сайті українського парламенту.

Законопроєкт націлено на особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, зазначив, що закон набере чинності 27 жовтня.

“Президент підписав законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Через день після опублікування набирає чинності”, — додав Железняк.

Законопроєкт №8069 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану” прийнято Верховною Радою 6 жовтня.

Данило Гетманцев, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, став автором законодавчої ініціативи. Співавтором виступив Железняк.

За схожою схемою свого часу було націоналізовано “Приватбанк”. Конвеєр націоналізації системно важливих банків відбувається, якщо держава запідозрить структури у погіршенні платоспроможності.