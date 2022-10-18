Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
За його словами, Верховна Рада України вже 8 раз від початку широкомасштабної війни змінює бюджет. За відповідний закон проголосували – 318 народних депутатів.
Згідно з проєктом №8126, видатки збільшуються за наступними напрямами: Міноборони – на 365,2 млрд грн; МВС – на 12,9 млрд грн; СБУ – на 3,7 млрд грн; ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн; Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн; Управління державної охорони (УДО) – на 600 млн грн ; Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
Законопроєктом пропонується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 386, 86 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень. Метою законопроєкту є належне фінансування заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.
У пояснювальній записці зазначається, що реалізація положень законопроєкту дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони для зупинення військової агресії російської федерації проти України та звільнення захоплених територій, а також реалізувати Укравтодором ефективну та сталу відбудову інфраструктури України.
- Україні планують надати 55 мільйонів доларів для підготовки до зимового періоду. Кошти мають намір виділити Сполучені Штати у межах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
- Міністерство оборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 725 млн доларів. У відомстві зауважили, що це вже 23 дозвіл від адміністрації президента США Джо Байдена на вилучення озброєння зі складу Пентагону для України від серпня 2021 року.
- Сполучені Штати готові підтримувати Україну 1,5 мільярдами доларів на місяць під час війни проти РФ та підштовхують своїх європейських союзників до надання подібних сум.