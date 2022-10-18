Верховна Рада України збільшила військові видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на 386,86 мільярда гривень.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

За його словами, Верховна Рада України вже 8 раз від початку широкомасштабної війни змінює бюджет. За відповідний закон проголосували – 318 народних депутатів.

Згідно з проєктом №8126, видатки збільшуються за наступними напрямами: Міноборони – на 365,2 млрд грн; МВС – на 12,9 млрд грн; СБУ – на 3,7 млрд грн; ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн; Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн; Управління державної охорони (УДО) – на 600 млн грн ; Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 386, 86 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень. Метою законопроєкту є належне фінансування заходів, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація положень законопроєкту дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони для зупинення військової агресії російської федерації проти України та звільнення захоплених територій, а також реалізувати Укравтодором ефективну та сталу відбудову інфраструктури України.