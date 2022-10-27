Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами представника Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), ідея нового механізму полягає в тому, що поки тривають розслідування кримінальних справ, до остаточного рішення суду щодо того чи іншого об’єкта, який заарештовано і знаходиться в розпорядженні агентства, буде оголошено конкурс на відбір управителя такого майна з обов’язковою умовою того, що частина такого об’єкта має передаватись для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА Дмитро Жоравович розповів, що зараз в управлінні агентства є близько 80 об’єктів нерухомості, які можна виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості.

“Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб”, – зазначив Дмитро Жоравович.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства.

“Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли, з одного боку, в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які знаходяться в розпорядженні АРМА і за якими йдуть судові справи. Нам треба розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали як державні, так і приватні підприємства”, – заявила Юлія Свириденко.

За результатами наради прийнято рішення доручити АРМА опрацювати питання щодо можливості встановлення у договорах управління активами обов’язку для управителів щодо передачі частини активів на соціальні потреби: для розміщення у безпечних регіонах внутрішньо переміщених осіб, для реабілітації військовослужбовців, а також для інших соціальних потреб, обумовлених наслідками воєнної агресії РФ проти України.

За даними Мінекономіки, на конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів ВПО пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.