6 березня відбулося перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, яка була утворена урядом на початку січня цього року з метою виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що у засіданні взяли участь представники державних органів, які входять до складу Нацкомісії, а також науковці та мовознавці з освітніх установ. Учасники засідання зосередилися на першочергових кроках з виконання Стратегії та Операційного плану з її реалізації.

Як повідомляється, основною умовою функціонування будь-якої мови є наявність правопису. Саме затвердження правопису зможе підсилити авторитет кримськотатарської мови й сприятиме її популяризації в Україні та світі.

Наголошено, що учасники обговорили можливість створення робочої групи з питань правопису кримськотатарської мови. До її складу мають увійти мовознавці, які працюватимуть над розробкою офіційного правопису кримськотатарської мови на основі латинського алфавіту.

За словами Верещук, кримськотатарська мова – це культурне надбання, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Фокус буде спрямований на ті напрями, які дають реальні результати. Першочергово потрібно розробити правопис і нормативно-правову базу для його офіційного затвердження.