Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначено, що у засіданні взяли участь представники державних органів, які входять до складу Нацкомісії, а також науковці та мовознавці з освітніх установ. Учасники засідання зосередилися на першочергових кроках з виконання Стратегії та Операційного плану з її реалізації.
Як повідомляється, основною умовою функціонування будь-якої мови є наявність правопису. Саме затвердження правопису зможе підсилити авторитет кримськотатарської мови й сприятиме її популяризації в Україні та світі.
Наголошено, що учасники обговорили можливість створення робочої групи з питань правопису кримськотатарської мови. До її складу мають увійти мовознавці, які працюватимуть над розробкою офіційного правопису кримськотатарської мови на основі латинського алфавіту.
За словами Верещук, кримськотатарська мова – це культурне надбання, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Фокус буде спрямований на ті напрями, які дають реальні результати. Першочергово потрібно розробити правопис і нормативно-правову базу для його офіційного затвердження.
“Це має стати сигналом окупантам в Криму, що Україна не допустить зникнення кримськотатарської. Ми докладемо максимум зусиль для її розвитку, в тому числі через діяльність Нацкомісії”, – зауважила міністерка.
- Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес висловив думку, що українська армія має дозволити росіянам усіма силами тиснути на захисників Бахмута, тоді як основні сили цього літа направити на ізоляцію Криму.
- Держсекретар Ентоні Блінкен під час приватної розмови з експертами висловив вагання щодо можливого наступу України на півострів. Спроба України повернути Крим була б червоною лінією для Володимира Путіна, яка могла б призвести до ширшої відповіді Росії.
- Російська Федерація незаконно утримує у тимчасово окупованому Криму 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари.