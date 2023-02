Вже до кінця серпня Україна може ізолювати та звільнити Крим – генерал Годжес

Про це він повідомив “Суспільному”.

Так він прокоментував інформацію про те, що Захід неофіційно дав Володимиру Зеленському час на деокупацію захоплених Росією територій до осені, після чого може почати тиснути, вимагаючи розпочати мирні переговори.

Годжес зауважив, що Захід має розуміти стратегічну мету — забезпечити перемогу України, щоб вона звільнила всі свої території. За його словами, це може статися цього року, адже Україна вже зупиняє Росію, проте й ціною великих втрат.

Генерал скептично поставився до ймовірності того, що “РФ має якісь додаткові сили, що ховаються в лісах і увійдуть в бій”.

Захід справді може змінити ситуацію, збільшити постачання того, що потребує Україна, особливо далекобійного озброєння.

Водночас у Twitter він наголосив, що для звільнення півострова Україні вкрай потрібна далекобійна зброя.

Excellent map depicting how long-range precision strikes can make Crimea untenable for Russian forces. Crimea skeptics assume this requires a costly large-scale land force attack…but the priority is to make Crimea untenable for Russia first. SOF and others will contribute. https://t.co/AOy1vqQqyn

— Ben Hodges (@general_ben) February 27, 2023