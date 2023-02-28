Вже до кінця серпня Україна може ізолювати та звільнити Крим – генерал Годжес

Екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес висловив думку, що українська армія має дозволити росіянам усіма силами тиснути на захисників Бахмута, тоді як основні сили цього літа направити на ізоляцію Криму.

Про це він повідомив “Суспільному”.

Так він прокоментував інформацію про те, що Захід неофіційно дав Володимиру Зеленському час на деокупацію захоплених Росією територій до осені, після чого може почати тиснути, вимагаючи розпочати мирні переговори.

Годжес зауважив, що Захід має розуміти стратегічну мету — забезпечити перемогу України, щоб вона звільнила всі свої території. За його словами, це може статися цього року, адже Україна вже зупиняє Росію, проте й ціною великих втрат.

Генерал скептично поставився до ймовірності того, що “РФ має якісь додаткові сили, що ховаються в лісах і увійдуть в бій”.

Захід справді може змінити ситуацію, збільшити постачання того, що потребує Україна, особливо далекобійного озброєння.

Я не люблю говорити про якісь специфічні озброєння, тому що є багато різних варіантів, які допоможуть спочатку ізолювати, а потім і звільнити Крим. Ось що має значення. Дозволити росіянам тиснути усіма силами на захисників Бахмуту, а основні сили цього літа направити на ізоляцію, а потім і звільнення Криму — зробити неможливим для росіян перебувати там. І це те що змінить війну і це може статися до кінця цього літа”, — зазначив Годжес.

Водночас у Twitter він наголосив, що для звільнення півострова Україні вкрай потрібна далекобійна зброя.

Excellent map depicting how long-range precision strikes can make Crimea untenable for Russian forces. Crimea skeptics assume this requires a costly large-scale land force attack…but the priority is to make Crimea untenable for Russia first. SOF and others will contribute. https://t.co/AOy1vqQqyn — Ben Hodges (@general_ben) February 27, 2023

Зауважимо, екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Тоді як конгресмен-демократ, співголова українського конгресового кокусу Майк Квіглі переконаний, що “напівзаходами війну не виграти”, тож виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів.

Своєю чергою, представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький зауважив, що ЗСУ будуть готові перейти в наступ навесні, й однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом і материковою частиною Росії”.

Раніше Скібіцький зауважив, що у Кремлі усвідомлюють неминучість звільнення тимчасово окупованого Криму від російських військ.