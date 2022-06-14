Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму Telegram-каналі.
Значна частина українців втратили свої будинки, квартири та інше майно через повномасштабне вторгнення російських загарбників в Україну.
У деяких випадках майно було придбане на кредитні кошти. Тому наразі люди мають заборгованість перед банками за житло, яке вже зруйноване.
Саме тому, щоб підтримати позичальників, було внесено законопроєкт № 7441-1. Він передбачає механізм, який полегшить ситуацію позичальників, які втратили нерухоме майно або автомобіль.
Кредит буде або “заморожено” до отримання передбачених законодавством компенсацій, або “прощено” у випадку, коли зруйноване житло є єдиним у позичальника.
- Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді погодили законопроєкт щодо списання боргів за майно громадян, знищене внаслідок російсько-української війни. Його планують внести на розгляд наступного тижня.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.
- Станом на початок 111-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, окупанти не припиняють активних наступальних дій у Східній операційній зоні. Окрім цього, армія держави-загарбника продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на всій території України.