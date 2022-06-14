Сьогодні, 14 червня у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своєму Telegram-каналі.

Значна частина українців втратили свої будинки, квартири та інше майно через повномасштабне вторгнення російських загарбників в Україну.

У деяких випадках майно було придбане на кредитні кошти. Тому наразі люди мають заборгованість перед банками за житло, яке вже зруйноване.

Саме тому, щоб підтримати позичальників, було внесено законопроєкт № 7441-1. Він передбачає механізм, який полегшить ситуацію позичальників, які втратили нерухоме майно або автомобіль.

Кредит буде або “заморожено” до отримання передбачених законодавством компенсацій, або “прощено” у випадку, коли зруйноване житло є єдиним у позичальника.