В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомив туристичний портал у Київській області.

Проєкт створили завдяки технології віртуальної реальності. У режимі 3D можна пройтися по містах, які розбомбили росіяни. Серед них:

Ірпінь;

Буча;

Гостомель;

Бородянка;

Горенка;

Стоянка.

Віртуальний музей створили разом з проєктом “Війна впритул”. Організатори зазначили, що його метою є зафіксувати руйнації для того, щоб світ мав можливість побачити та показати своїм нащадкам ціну свободи на незалежності. Автори сайту зазначили, що відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна.

“Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи. Але ми ніколи не зможемо забути те, що було”, — наголосили у повідомленні.