Про це повідомив туристичний портал у Київській області.
Проєкт створили завдяки технології віртуальної реальності. У режимі 3D можна пройтися по містах, які розбомбили росіяни. Серед них:
- Ірпінь;
- Буча;
- Гостомель;
- Бородянка;
- Горенка;
- Стоянка.
Віртуальний музей створили разом з проєктом “Війна впритул”. Організатори зазначили, що його метою є зафіксувати руйнації для того, щоб світ мав можливість побачити та показати своїм нащадкам ціну свободи на незалежності. Автори сайту зазначили, що відвідувачі зможуть потрапити в жахливу реальність, яку принесла із собою війна.
“Упевнені, що після перемоги ми все відбудуємо, і Київщина знову стане місцем для життя, де кожен хотітиме мати будиночок, займатися активним туризмом, дегустувати смачну їжу від локальних фермерів чи усамітнюватися в етносадибі серед природи. Але ми ніколи не зможемо забути те, що було”, — наголосили у повідомленні.
- Нагадаємо, в Бучанському районі виявили тіла трьох цивільних, вбитих російськими військовими. Серед яких був один громадянин Чехії. Слідчі знайшли поховання неподалік Макарова.
- Згідно із супутниковими знімками, у травні кількість місць масових поховань поблизу заблокованого Маріуполя зросла.
- Варто зазначити, що в Ірпені поховали 900 літ мирних мешканців, які загинули внаслідок російської окупації міста.
- Також проаналізовані лондонським некомерційним Центром інформаційної стійкості (CIR) нещодавні супутникові знімки вказують на те, що з початку російської окупації Херсону у місті з’явилось понад 800 нових поховань.