За даними Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), уже з найближчої пятниці кількість "червоних" карантинних зон в Україні зросте до п'яти.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України.

Як повідомили у відомстві, з 11 лютого у найсуворішій зоні карантинних обмежень опиняться Закарпатська, Хмельницька та Луганська області. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином, “червона” зона карантину почне діяти одразу у п’яти українських регіонах, адже на сьогодні у ній перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

У МОЗ нагадали, що “червона” зона карантину передбачає обмеження у:

роботі закладів громадського харчування (окрім адресної доставки чи замовлення навинос)

роботі ТРЦ та інших розважальних закладів

роботі навчальних закладів (окрім дитсадків та учнів 1-4 класів)

роботі непродовольчих ринків, магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів

проведенні масових заходів (крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів)

роботі закладів культури

Водночас, додають у МОЗ, всі ці обмеження не стосуються закладів, де вакциновано 100% відвідував та співробітників. Окрім “зеленого” сертифікату по вакцинацію можна використати свіжий негативний результат тесту на коронавірус або ж сертифікат про нещодавнє одужання.

Також вище зазначені документи або ж “жовтий” сертифікат про вакцинацію потрібно використовувати для поїздок міжрегіональним громадським транспортом.

Окрім цього, місцева влада може самостійно посилювати протиепідемічні правила у регіоні.