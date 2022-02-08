Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України.
Як повідомили у відомстві, з 11 лютого у найсуворішій зоні карантинних обмежень опиняться Закарпатська, Хмельницька та Луганська області. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Таким чином, “червона” зона карантину почне діяти одразу у п’яти українських регіонах, адже на сьогодні у ній перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
У МОЗ нагадали, що “червона” зона карантину передбачає обмеження у:
- роботі закладів громадського харчування (окрім адресної доставки чи замовлення навинос)
- роботі ТРЦ та інших розважальних закладів
- роботі навчальних закладів (окрім дитсадків та учнів 1-4 класів)
- роботі непродовольчих ринків, магазинів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів
- проведенні масових заходів (крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів)
- роботі закладів культури
Водночас, додають у МОЗ, всі ці обмеження не стосуються закладів, де вакциновано 100% відвідував та співробітників. Окрім “зеленого” сертифікату по вакцинацію можна використати свіжий негативний результат тесту на коронавірус або ж сертифікат про нещодавнє одужання.
Також вище зазначені документи або ж “жовтий” сертифікат про вакцинацію потрібно використовувати для поїздок міжрегіональним громадським транспортом.
Окрім цього, місцева влада може самостійно посилювати протиепідемічні правила у регіоні.
- Нагадаємо, що в Україні скоротили термін самоізоляції для інфікованих COVID-19 з десяти до п’яти днів.
- Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Віктор Ляшко поділився прогнозом щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні. Міністр попередив, що надалі цифра добового приросту інфікованих буде тільки зростати.