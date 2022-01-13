З 1 січня 2022 року в лікарнях почали вести моніторинг споживання антибіотиків, аби запобігти надмірному й нераціональному використанню цих препаратів.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

З січня 2022 року заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, розпочали ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву протягом року — усього 29 лікарських засобів.

Зазначається, що моніторингу підлягають антибіотики групи спостереження – лікарські засоби, котрі широко використовуються для лікування бактеріальних інфекцій як перша та друга лінії терапії.

Скільки антимікробних препаратів споживають українці точно невідомо. У 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020.

Надмірне та нераціональне використання цих препаратів призводить до розвитку антибіотикорезистентності та змушує лікарів призначати антибіотики з групи резерву, констатують у МОЗ.

Антибіотики групи резерву – це лікарські засоби, які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші препарати зазнали невдачі. Вони дорожчі, а також токсичніші, ніж засоби першої лінії терапії. Тут ситуація невтішна: об’єм всіх продажів і закупівель зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн у 2018 році до 416,45 млн грн – у 2020 році.

Також триває поетапна підготовка до впровадження відпуску лікарських засобів за електронними рецептами. З квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

Для отримання цих ліків передбачений такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я ;

також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб;

далі пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до електронної системи, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.

Як наголошують у МОЗ, при надмірному використанні антибіотиків існує ризик втратити можливість лікування бактеріальних інфекцій.