Співробітники Державного бюро розслідувань викрили та припинили діяльність масштабного незаконного грального бізнесу в Україні, який працював під прикриттям правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією працівників відомства, до 24 лютого 2022 року на території України працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Проте після початку повномасштабної війни вони ненадовго припинили свою роботу. Але згодом знову відновили свою діяльність.

Найбільше гральних залів працювало у Києві та Одесі. У цих двох містах місячний обіг гральних закладів становив у середньому 300 мільйонів гривень.

“Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів заохочували до азартних ігор, аби вони ставали постійними відвідувачами та закликали приводити нових”, – йдеться у повідомленні ДБР.

Власники цього бізнесу платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності.

Співробітники ДБР провели понад 115 одночасних обшуків. Під час обшуків було вилучено більше як 530 одиниць комп’ютерної техніки, “чорну” бухгалтерію, записи й інші речі та предмети, які вказують на незаконну діяльність гральних закладів. Також було вилучено понад 7 мільйонів гривень у різних валютах.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру організаторам незаконної діяльності, а також працівникам правоохоронних органів.