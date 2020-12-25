В Україні – понад 11 тисяч нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 739 осіб;
- летальних випадків – 186;
- одужало – 15 337 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 012 167 осіб;
- одужало – 646 772 особи;
- летальних випадків – 17 581;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 106 078 випадків;
- Вінницька область – 21 698 випадків;
- Волинська область – 32 149 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
- Донецька область – 34 225 випадків;
- Житомирська область – 37 848 випадків;
- Закарпатська область – 27 650 випадків;
- Запорізька область – 50 805 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
- Київська область – 56 374 випадки;
- Кіровоградська область – 8 149 випадків;
- Луганська область – 9 725 випадків;
- Львівська область – 58 875 випадків;
- Миколаївська область – 28 805 випадків;
- Одеська область – 67 934 випадки;
- Полтавська область – 33 997 випадків;
- Рівненська область – 39 979 випадків;
- Сумська область – 39 490 випадків;
- Тернопільська область – 33 175 випадків;
- Харківська область – 67 417 випадків;
- Херсонська область – 16 679 випадків;
- Хмельницька область – 38 004 випадки;
- Черкаська область – 36 947 випадків;
- Чернівецька область – 39 143 випадки;
- Чернігівська область – 28 730 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.