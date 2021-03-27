В Україні – понад 17,4 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 747 осіб;
- летальних випадків – 290;
- одужало – 7 124 особи;
- здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 632 131 особа;
- одужало – 1 297 282 особи;
- летальних випадків – 31 751;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та Києві (1 226).
Також за добу 26 березня в Україні щепили 17 939 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 192 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
- Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
- Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
- Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
- Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
- Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
- Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
- Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
- Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
- Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
- Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
- Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
- Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
- Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
- Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
- Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
- Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
- Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
- Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
- Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
- Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
- Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
- Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
- Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Степанов додав, що щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.
Станом на 26 березня 2021 року, до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 356 308 людей.
- Раніше за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій до “червоної” зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області та Київ.
- 25 березня державна комісія з надзвичайних ситуацій помістила Миколаївщину до “червоної” зони.
- Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), якщо ситуація з коронавірусом COVID-19 в Україні погіршуватиметься. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.