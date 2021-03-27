Covid-19 Україна

оновлено 27.03.2021 о 09:01

Всього:

1632131 (+17424)

Хворіють:

303098 (+17424)

Вилікувались:

1297282 (+7124)

Померло:

31751 (+290)

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26 березня

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В Україні – понад 17,4 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.

Субота, 27 березня 2021, 09:02

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 747 осіб;
  • летальних випадків – 290;
  • одужало – 7 124 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 632 131 особа;
  • одужало – 1 297 282 особи;
  • летальних випадків – 31 751;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та Києві (1 226).

Також за добу 26 березня в Україні щепили 17 939 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 192 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
  • Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
  • Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
  • Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
  • Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
  • Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
  • Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
  • Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
  • Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
  • Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
  • Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
  • Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
  • Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
  • Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
  • Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
  • Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
  • Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
  • Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
  • Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
  • Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
  • Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
  • Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
  • Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов додав, що щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.

Станом на 26 березня 2021 року, до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 356 308 людей.

Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцинація, карантин, Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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