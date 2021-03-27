В Україні – понад 17,4 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 747 осіб;

летальних випадків – 290;

одужало – 7 124 особи;

здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 632 131 особа;

одужало – 1 297 282 особи;

летальних випадків – 31 751;

проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та Києві (1 226).

Також за добу 26 березня в Україні щепили 17 939 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 192 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;

Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;

Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;

Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;

Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;

Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;

Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;

Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;

Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;

Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;

Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;

Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;

Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;

Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;

Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;

Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;

Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;

Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;

Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;

Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов додав, що щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.

Станом на 26 березня 2021 року, до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 356 308 людей.