Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.
Найбільше хворих у Харківській (883), Житомирській (708), Донецькій (545) областях, і у Києві (689). При цьому 110 осіб померли.
Загалом в Україні захворіли 395 440 осіб, а одужали – 161 441. Хворіють 226 693 особи.
Померли від коронавірусу з початку епідемії – 7 306 осіб.
- Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксували новий рекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом COVID-19 в світі.
- Станом на суботу, 31 жовтня, в Україні зайнято 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому не залишилося області, де зайнято менше ніж 50% ліжок.