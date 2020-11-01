В Україні за останню добу, 31 жовтня, зафіксували 7 959 нових випадків коронавірусу COVID-19 і 110 смертей.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше хворих у Харківській (883), Житомирській (708), Донецькій (545) областях, і у Києві (689). При цьому 110 осіб померли.

Загалом в Україні захворіли 395 440 осіб, а одужали – 161 441. Хворіють 226 693 особи.

Померли від коронавірусу з початку епідемії – 7 306 осіб.