Про це повідомляє МОЗ України.
За даними міністерства, 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусної хвороби, а 34,2% дорослих пройшли повний курс вакцинації.
За минулу добу в Україні 273 875 людей зробили щеплення проти COVID-19: одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
Нагадаємо, що за минулу добу, 25 листопада, зафіксовано 15 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.
- Раніше повідомлялося, що Україна підписала контракт на 2022-2023 роки з компанією Pfizer на постачання 50 млн доз вакцини проти COVID-19.