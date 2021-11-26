Станом на 26 листопада 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України.

За даними міністерства, 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусної хвороби, а 34,2% дорослих пройшли повний курс вакцинації.

За минулу добу в Україні 273 875 людей зробили щеплення проти COVID-19: одну дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Нагадаємо, що за минулу добу, 25 листопада, зафіксовано 15 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.