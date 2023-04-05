Про це повідомила лікарня у Facebook.

За даними медзакладу, однорічний Андрій став першим малюком, чиє лікування вдалося розпочати із застосуванням донорської шкіри. Йому потрібна була операція через 25% опіків шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки.

Малюк отримав поранення, коли потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Дитину одразу доправили в опіковий блок лікарні Святого Миколая, де медики всю ніч намагалися стабілізувати стан, що в решті сталося.

Проте місцями шкіра хлопчика була уражена настільки, що не змогла б відновитися самостійно. Опікові хірурги вирішили використати для лікування Андрія революційний для України підхід.

Лікарі зняли уражені фрагменти тканини та закрили рани донорською шкірою. Вона не змогла б прижитися та перебувати в тілі більше кількох тижнів, але була потрібна, щоб захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови. За кілька тижнів Андрій був готовий до аутотрансплантації — закриття рани вже власною шкірою.

Хлопчик вже знаходиться вдома та повертається до лікарні лише на перев’язки. Попереду для малюка реабілітація, зокрема батьки мають проводити вправи із ним, аби сповільнити ріст рубців.

До подібної операції лікарі готувалися кілька років. Було створено перший в західних регіонах України Банк шкіри на базі одного із найбільших опікових центрів. Втілили у життя операцію стало можливо завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію.

“Створення Банків шкіри зараз актуальне як ніколи. Адже, опіки – одна із найчастіших причин травматизації військових та цивільних під час війни. Багатьох поранених доправляють саме до Львова”, — наголосили у центрі.