Голова Національної комісії державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що в Україні розглядають кілька нових варіантів встановлення тарифів на електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

За словами голови НКРЕКП, питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим, адже повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

Він пояснив, що після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими.

Тому, в уряді розглядають питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів.

Зокрема, розглядаються нові варіанти встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед них: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головне — забезпечити захист вразливих категорій споживачів, зробивши відповідні програми цільового соціального захисту.